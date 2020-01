Everton, Ancelotti: "Qui ho trovato una famiglia fantastica ed un club pieno di storia, è importante per me"

Ultimissime calcio Napoli - Prosegue con il vento in poppa l'esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton, con i Toffees che si sono tirati fuori in maniera quasi definitiva dalla lotta per non retrocedere. Durante l'Assemblea generale del Club presso la Philharmonic Hall di Liverpool l'ex tecnico del Napoli ha fatto un primo bilancio di questa sua nuova avventura iniziata quasi un mese fa. Ecco quanto da lui affermato:

"Ho trovato una famiglia fantastica, ci sono tutte le condizioni per sostenere quelle che sono le ambizioni del club. L'accoglienza è stata fantastica il giorno del mio debutto a Goodison Park e continua ad essere così. Ringrazio davvero tutti. Non sono mai stato in un incontro come questo, è interessante vedere come tutti voi amiate questo club. Per me è una nuova esperienza davvero entusiasmante. Ho trovato un grandissimo club con storia e tradizione fantastiche. E' importante che siamo una sorta di fantastica famiglia".