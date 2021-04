Everton, Ancelotti: "In Premier gli arbitri commettono meno errori perché subiscono meno pressione. Europeo? Punto sull’Italia"

Ultime calcio - Carlo Ancelotti ha parlato in una intervista a The Atletic partendo dai prossimi Europei:

“Scommetterei sull’Italia. Ma davvero! Hanno giocato molto bene nelle qualificazioni”.

Sulla Superlega, un progetto che non lo convince: “È chiaro che se le competizioni nazionali perdono di interesse e intrattenimento, allora il concetto di una Superlega attrae più potere. Ma per me non si può fare. Abbiamo la Champions League che mette già i migliori di fronte ai migliori, ma il futuro del calcio deve dare più valore alle competizioni nazionali. Il calendario è già molto difficile per com’è. I giocatori non riposano mai”.

Sugli arbitri inglesi e le differenze con l’Italia: “Gli arbitri qui sono molto migliori che in altre parti! In Italia e in Spagna subiscono un’enorme quantità di pressione. Qui sono più calmi, e la mia onesta opinione è che fanno meno errori e il livello dell’arbitraggio è estremamente alto. Le critiche sono normali, ma da questo punto di vista si sta meglio dell’Italia”.