Eustáquio, l'agente: "Ne ho parlato con Giuntoli, Stephen verrebbe di corsa a Napoli! E non c'è solo lui per gli azzurri..." [ESCLUSIVA]

"Lo conosco da due anni, un calciatore molto diligente e intelligente. Di grande intensità e che fa di queste armi la propria forza. Grande professionista, grande applicazione in quelle che sono le indicazioni del proprio allenatore. Sono stato a Castel Volturno, ho parlato con Giunt0li di lui, è uno dei migliori direttori sportivi che con il suo scouting punta su calciatori in rampa di lancio. Il mio assistito è stato MVP per molte gare della Liga Portoghese. Non c'è stata un'offerta concreta, si è parlato delle sue caratteristiche. Prezzo? Meglio non parlare delle valutazioni, quelle le fa il club che ne detiene il cartellino. Verrebbe a Napoli? Vuole il meglio e il migliore campionato. Il Napoli è uno dei migliori club d'Europa. Non si è parlato solo di Eustáquio e di altri campionati".