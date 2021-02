Europei 2021, Gravina annuncia: "Speriamo si giochino con i tifosi"

Calcio- L'Europeo del 2021 è un tema caldo. Rinviato lo scorso anno a questo, resta il rischio alto che si possano giocare senza tifosi. Intanto, Gabriele Gravina, appena rieletto presidente della Federcalcio ha parlato degli Europei 2021: "ho sempre sostenuto che si possa fare, sono contento che oggi anche il vice segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti abbia voluto ribadire questo nostro desiderio e la determinazione nel difendere l'Europeo e il suo format con il quale si e' presentato a tutte le federazioni europee. Siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per far si che il 5-6 aprile con la Uefa ci possa essere la definitiva decisione, ma non se si possa svolgere così come concepito ma che ci possano essere anche i principali fruitori che sono i tifosi. Se l'evoluzione delle vaccinazioni ci consentiranno di stare piu' tranquilli".