Ultime calcio - Carlo Ancelotti non si nasconde e ci mette la faccia dopo la sconfitta del suo Everton in casa contro l'Aston Villa:

"Rispetto alla partita giocata con l'Arsenal, quella con l'Aston Villa è stata totalmente diversa. La nostra prestazione non è stata sufficientemente buona. Non eravamo abbastanza concentrati e abbiamo sbagliato molti passaggi, mancava equilibrio in fase di attacco e abbiamo concesso tanto dietro. Alla fine abbiamo meritato di perdere".