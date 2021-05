Euro 2020, Gravina: "Con il 25% dei tifosi allo stadio sarà un evento esplosivo"

Ultime calcio - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione del forum online del 'Foglio' dal titolo 'Lo sport che verra, ha dichiarato su Euro 2020:

"Siamo molto impegnati in una serie di eventi, nel garantire la massima sicurezza e la tutela della salute non solo dei protagonisti in campo ma anche di tutti colori che potranno partecipare a questo importante evento. Con il 25% dei tifosi sara' un evento sicuramente esplosivo, perche' non saremo piu' abituati a tanto entusiasmo all'interno dei nostri stadi. Sara' un momento di grande esaltazione, di pregio e di valore aggiunto per la competizione sportiva".