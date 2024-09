Esposito: "Lukaku può diventare più importante di Osimhen, a Torino credo proprio che..."

Ultimissime Calcio Napoli - Carmine Esposito, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato come riportato dal seguente comunicato stampa: “Il Napoli ha fatto la sua partita a Cagliari. Ora conta solo il risultato. Rivedere il Napoli primo in classifica è stato bello. Lukaku ha avuto un marcatore tosto, ma si è fatto sentire di nuovo in campo, ha fatto anche degli assist bellissimi. Può essere più importante di Osimhen, è un attaccante che mi piace molto e penso che con lui ci divertiremo. Conte sta plasmando di nuovo il Napoli, i centrocampisti stanno facendo un lavoro importante. Conte sarà in grado di tirare fuori dai suoi calciatori la voglia di vincere.

Juventus-Napoli? Mi aspetto una partita difficile, penso che la Juventus sia una buona squadra, con un buon allenatore e giochi bene a calcio, ma il Napoli, con un pizzico di fortuna e un buon assetto di squadra, può fare risultato a Torino. La nuova Champions? Se ci fosse stato il Napoli, sarebbe stato un grande prestigio. Questa formula sarà difficile da assemblare, le squadre impegnate sprecheranno tante energie fisiche e mentali".