Esposito: "Ho incontrato Spalletti di recente, sono stato a Castel Volturno: ecco cosa ho visto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Massimiliano Esposito, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho visto Spalletti di recente? Sì, per le feste di Natale sono sceso giù a Napoli e ho fatto una capatina a Castel Volturno: ho incontrato il mister e l’ho trovato tranquillo e sereno, sul pezzo come si suol dire. Ma soprattutto concentrato su ciò che doveva fare allora e su ciò che sta facendo adesso in maniera ottima. Kvaratskhelia? Che calciatore che è lui, così come Victor Osimhen. Ho visto dei segnali molto importanti in relazione allo scudetto”