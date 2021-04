Esposito a CN24: "Napoli-Lazio? Negli azzurri mancherà una pedina importante. Osimhen? Migliorerà, anche Lozano l'anno scorso sembrava inguardabile..."

L’ex calciatore di Napoli e Lazio Massimiliano Esposito è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Superlega? Il calcio sta andando in un’altra direzione, quando alleni i giovani il pensiero cambia: perchè rubare i sogni ai ragazzi? Nel calcio di adesso una piccola se fa bene può ritrovarsi a giocare con una grande italiana o europea, se invece mi crei una Superlega con 15 squadra togli la possibilità ad una squadra più piccola che può avere un exploit, e togli il sogno ai ragazzi.

Napoli-Lazio? Gli azzurri hanno chiuso la capolista Inter in metà campo, se la possono giocare con tutti e possono ben sperare per la qualificazione in Champions League: mancherà una pedina importante, Demme, e sarà importante non perdere punti da qui alla fine del campionato. Si dovrà giocare per vincere, e occhio alla Lazio che deve recuperare anche una partita.

Il Napoli ha un calendario abbastanza facile, tolta la Lazio ha squadre più basse in classifica e alla portata degli azzurri. La Juventus invece ha degli scontri diretti, ed il Napoli potrebbe rosicchiare qualche punticino.

Osimhen ha margini di miglioramento, come struttura fisica è messo bene e deve solo smussare su alcuni aspetti come il venire incontro alla palla e lavorarla in una certa maniera. Negli spazi a campo aperto ha dimostrato la sua forza, ma deve migliorare: anche Lozano al primo anno sembrava inguardabile mentre adesso è un signor giocatore”