ESPN, Martinez: "Mi ha colpito un'immagine di Osimhen e Simeone, ecco un segreto del Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di ESPN Daniel Martinez, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Grandi meriti della vittoria di ieri sera vanno dati al gruppo Napoli che si è costruito, si parlava di concorrenza tra Lozano e Politano ma in realtà il Napoli ha un numero molto ampio di titolari: penso a loro due, ma anche ad uno come Giovanni Simeone. Penso che sia questo il segreto che fa la differenza tra il Napoli e le altre squadre, la capacità di amministrare e di mettere i giocatori giusti nel momento preciso del match in cui può esserci un pizzico di calo.

Se si vuole giocare ad una certa intensità, ci vuole il sostituto giusto: oggi può essere titolare un calciatore, domani un altro. Osimhen sta facendo un campionato brillante, si dimostra trascinatore ogni volta: però quando non ha potuto esserci in campo, Simeone ha dato le risposte giuste. Basta guardare quanti giocatori hanno fatto gol nel Napoli, mi ha colpito l’immagine di Osimhen e Simeone che esultano ai gol dell’altro”