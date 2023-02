ESPN, Martinez: "Lozano? Spalletti ha un grande merito su di lui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di ESPN Daniel Martinez, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lozano? Ha sempre avuto una sua attitudine sin dal giorno in cui è arrivato a Napoli, oggi sta dando tutto e mi sembra un elemento importantissimo di un gruppo fantastico che va a caccia di un sogno. Hirving si è applicato molto, sa quello che deve fare e questo è un grande merito di Spalletti: gli ha fatto capire le necessità, perchè serve pressare così alto e perchè bisogna giocare un calcio così propositivo. Sicuramente se avesse fatto qualche gol in più avrebbe maggiore considerazione, ma i calciatori sanno che facendo un certo tipo di sforzo è più difficile avere un impatto totale ovunque. Con Spalletti Lozano si è convinto a diventare un giocatore più totale, è un attaccante importantissimo che debutta e segna contro la Juventus: è uno dei migliori ad attaccare lo spazio non solo in Serie A”