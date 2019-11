ESPN, Martinez: "Lozano resta lontano dal momento interno in casa Napoli. A Liverpool giocherà con Mertens"

Notizie Calcio Napoli - Daniel Martinez, giornalista messicano di ESPN, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ci aspettavamo da Lozano che si adattasse un po' di più ai movimenti della squadra. Non aiuta il clima generale che si sta vivendo a Napoli, anche se lui è più lontano dal rumore visto che è uno degli ultimi arrivati. Speriamo che la sua positività si ripercuota nelo spogliatoio e nella società, altrimenti ci si fa male e tutti. A Liverpool credo che giochi Lozano con Mertens visto che Milik è infortunato. Se Ancelotti giocherà col 4-4-2 i due davanti saranno proprio Lozano e Mertens. El Chucky è un ragazzo positivo che si mette a disposizione della squadra, sta cercando di segnare di più. Il goal di Milano è stato fatto di rapina, è stato attento, ci ha creduto dopo la traversa di Insigne. Quella di Liverpool non sarà la gara della vita per il Napoli, se si perde non cambierà moltissimo. Forse la gara della vita potrebbe essere quella col Genk".