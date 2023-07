ESPN, Martinez: "Lozano e il Napoli non vogliono andare allo scontro"

Daniel Martinez, collega messicano di ESPN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "In questo momento non c'è volontà da parte di nessuno di arrivare allo scontro, sia da parte di Lozano che del Napoli. Lui e Politano hanno fatto una grande stagione dandosi sempre il cambio a vicenda e facendosi trovare pronti. Non posso fare speculazioni sul futuro di Lozano, quando avrò informazioni confermate le dirò, ma in caso contrario faccio solo del male a giocastori, squadre e al nostro mestiere che sta andando verso una deriva.