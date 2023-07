ESPN, Martinez: "La prima volontà di Lozano? Ecco la verità sull'Arabia Saudita"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di ESPN Daniel Martinez, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúLa situazione di Hirving Lozano? Non credo sarebbe attratto dal mercato arabo, ma come tutte le cose del calcio √® una cosa totalmente diversa da ci√≤ che accadde con il mercato cinese: c‚Äô√® una nazionalizzazione del campionato saudita, e questi soldi che entrano possono essere investiti di nuovo. La prima volont√† di Lozano non √® quella di andare in Arabia Saudita, il riferimento di De Laurentiis era molto chiaro e colorito nell‚Äôespressione, il Napoli non vuole perdere Lozano a parametro zero ed √® il momento di sedersi e discutere il futuro tutto da scrivere‚ÄĚ