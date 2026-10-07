ESPN, Martinez a CN24: "Vergara come Sivori! Allegri? È una garanzia"

Ultime notizie Napoli - Daniel Martinez, giornalista ESPN, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Di seguito le sue dichiarazioni in diretta tv:

"Resta l’emozione che ci ha portato a fare le 4 del mattino qui in Italia a seguire l’ultima di Messi con l’Argentina. È stata una partita più bella rispetto alle ultime amichevoli viste, Messi ha fatto il suo solito, ovvero due assist ed un gol. Ci ha fatto poi piangere con il suo discorso molto sentito, molto semplice nelle parole, ma molto profondo nei concetti. È stato bello, non si può negare la sensazione di essere rimasti un po’ orfani. È bello sapere che nella tua Nazionale ha giocato il più grande del mondo, così come voi napoletani l’avete provato con Maradona. Noi argentini abbiamo provato la sensazione di avere la miglior carta nel mazzo rispetto agli altri, ora c’è un po’ di vuoto. La cosa che ci ha dato un po’ di sollievo è che si continua ad avere giocatori forti che daranno sensazioni forti, vedi Nico Paz. Ovviamente non come Maradona e Messi, ma è una bella cosa per il futuro.

Tanos? È una parola che viene detta a tutti gli italiani in Argentina, anche se viene da “Napolitanos”. Per non dire tutta la parola di dice solo “Tanos”. È una relazione meravigliosa tra Argentina e l’Italia, Napoli, che vive nel tempo, anche grazie al calcio. Oltre a Diego, non dobbiamo dimenticare Sivori, il padre e il creatore del figlio Lionel Messi. Mi ricorda un po’ Vergara, con i calzini bassi che erano un po’ il suo marchio di fabbrica.

Cinque giornate sono troppo poche, serve pazienza. Ho stima enorme e un grande affetto per Allegri, mi sembra una di quelle persone che non trovano mai scuse, sempre sul pezzo e che battagliano sempre, ottenendo sempre risultati. Siamo all’inizio del progetto, ci sono stati cambiamenti e qualche infortunio. Siamo all’inizio, non tutti gli inizi sono facilissimi. Adesso riprenderà la rotta vincente, Allegri è un garanzia".