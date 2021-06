ESPN, Martinez a CN24: "Lozano ed il Real Madrid? Voce legata solo ad Ancelotti! Su Fabian e Spalletti..."

Il giornalista di ESPN Daniel Martinez è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Euro 2020? Penso saranno molto divertenti, c’è una squadra molto forte ed è la Francia ma dietro di lei sono tutte molto livellate: l’Italia può stare tra le prime quattro, me lo auguro. Lozano ed il Real Madrid? Hirving è un giocatore che può avere più di un interesse sul mercato, la voce sul Real Madrid è legata all’arrivo di Carlo Ancelotti che lo portò al Napoli. Però credo sia lontano dalla realtà, il Real Madrid sta cercando un altro tipo di giocatore sul mercato, diverso da Lozano. Fare ipotesi legate solo ad Ancelotti è come dire che tornerà James dall’Everton, un allenatore come Ancelotti può vivere anche il progetto col materiale che gli viene presentato dal Real. Ancelotti è tra i migliori gestori tra gli allenatori, con ciò che gli danno cercano di inserirsi nello stile del club che li mette sotto contratto. Lo fece anche al Napoli, è una delle sue caratteristiche adattarsi. Fabian? Chi può permetterselo lo può fare solo se si indebita, che sia il Real Madrid oppure il Barcellona per dire due nomi. Lozano con Spalletti? Parliamo di uno degli allenatori più preparati, Hirving si saprà adattare come fatto con Ancelotti e Gattuso: è evidente che Spalletti potrà approfittare delle sue caratteristiche, l’allenatore porterà le sue idee ed i suoi progetti ed uno come il Chucky potrà essere la base del Napoli”