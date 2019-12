Esilarante Iodice: "Anime di Sarri, Albiol, Hamsik e Jorginho, fate qualcosa. Squadra in ritiro, ora si è ammutinato ADL" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Solito sketch di Peppe Iodice, noto comico, durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Anima di quel Maurizio Sarri… Vai in sogno ad Ancelotti e mettigli il cervello, sta facendo cose che… Non hai idea. Zielinski centrale di centrocampo, Maksimovic sulla fascia. Anima di quel Jorginho, da quando te ne sei andato c’è un fosso e ci stanno atterrando. Anima di quell’Albiol: non ti abbiamo mai apprezzato, vai in sogno a Manolas. Anima di quell’Hamsik! Dicevano che non avevano personalità. E questi qua allora? Qual è il finale di questa situazione? Ci state mandando al manicomio. La squadra ha deciso di andare in ritiro e ora si ammutinato De Laurentiis che non li fa entrare a Castel Volturno. Dopo Insigne ed Ospina hanno cercato di far parlare Lozano con il presidente per entrare nel centro sportivo. La settimana dell’albero è l’occasione giusta per cacciare le palle!”