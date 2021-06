Calcio - Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Ci siamo sentiti ieri mattina. Ha scherzato, era di buon umore, l’ho trovato bene. Ha detto ai compagni che erano messi peggio di lui. Mi ha detto che sarebbe pronto per allenarsi ma ora deve solo riposare, con lui ci sono moglie e figli. Oggi resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi contro il Belgio"