Eranio a CN24: "Ho visto un Napoli involuto a Milano: se sarà così anche a Liverpool la vedo dura"

Notizie Calcio - Stefano Eranio ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Ancelotti ha molta esperienza e non devo essere io a dire come deve gestire questa situazione. Il Napoli visto a Milano l'ho visto involuto. Hanno dei problemi più di testa che tattici, secondo me si è rotto qualcosina. Spero che Carlo possa riprendere tutto in mano anche perché sarebbe un peccato buttare tutto all'aria. Se la prestazione di Liverpool sarà come quella con il Milan, non la vedo così facile"