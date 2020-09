Endt: "Se Milik trova continuità non ha nulla di meno a Dzeko. Tagliafico fortissimo, mi piace tanto Senesi"

Notizie Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto David Endt, ex team manager dell’Ajax. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Senesi fa il centrale nel Feyenoord, è molto promettente. E’ il classico difensore argentino, duro ma anche tecnico. Si è subito adattato in Olanda, ma non è ancora al top. E’ fortissimo fisicamente e può diventare un top player. Mi piace tanto, l’ho visto anche in Argentina e il fatto che lui abbia giocato già con la nazionale Under 21 è importante. Sarebbe un affare per il Napoli. Tagliafico? E’ valutato circa 30 milioni, è un calciatore importante che dà garanzie. Nell’Ajax è stato fortissimo anche a livello caratteriale, poi è uno che segna 4/5 goal all’anno. L’unica pecca è che prende troppi cartellini. Milik? Se trova continuità non ha nulla da invidiare a Dzeko, è uno che ha il fuoco dentro”.