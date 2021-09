Empoli, Tonelli: "Napoli? Sono arrivato in condizioni non perfette: ho il rimpianto di non aver dato tutto"

Napoli Calcio - Lorenzo Tonelli, nuovo giocatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa:

Per te è un ritorno, che emozione ti dà rivivere Empoli?

"L'emozione è grande, all'inizio mi sono sentito spaesato perché c'è stato un grosso salto di qualità su tutti i fronti. Ovviamente questa società per me ha un gran legame affettivo, la sento mia".

Cosa ti hanno lasciato le esperienze di Napoli e Genova?

"Purtroppo sono arrivato lì in condizioni non perfette e quindi ho il rimpianto di non aver dato tutto"

Che emozione è stata vincere a Torino?

"Grande, era inaspettata da parte mia. Credevo che anche a causa dell'età giovane l'Empoli fosse una squadra che si lasciasse intimorire, non è successo"