Spalletti in conferenza: "Ho visto cose che fanno ben sperare anche per il futuro! C'è un'immagine che in 25 anni di allenatore non ho mai visto! A Kvara lo fermano con i calci"

Al termine di Empoli Napoli in diretta Luciano Spalletti in conferenza stampa. Si è conclusa la partita della 24esima giornata (la 5a del girone di ritorno) come da calendario Serie A. Le parole dell'allenatore della SSC Napoli dopo la partita.

Dallo stadio Castellani, dopo Empoli Napoli ha parlato in conferenza Spalletti per il Napoli.

"La differenza è nella testa. L'analisi più importante è quello che esalta oggi il lavoro dei ragazzi durante la partita. Quel momento dove puoi subire il contraccolpo gestisci ancor di più. Loro sono una squadra che corre per 100 minuti, recuperano risultati e non mollano mai. Noi abbiamo continuato a pressare anche dopo l'espulsione, è una grande dimostrazione di forza dopo essere stati in inferiorità numerica. Elmas ha fatto delle cose fantastiche entrando a fare il mediano vicino a Lobo. Oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra.

Ci può stare subire qualche calcio in più, ma quando il livello di qualità è come quello di Kvarastskhelia diventa difficile non fare qualche fallo in più. Usano questo metodo per provare a fermare questo calciatore. E' anche normale che per giocatori forti come lui usino più mestiere. Abbiamo una qualità di arbitri che più volte è stata confrontata con arbitri stranieri e abbiamo quelli più forti di tutti. Basta vedere nelle competizioni UEfa e FIFA.

Questa squadra è migliorata in tutto rispetto allo scorso anno se abbiamo questi numeri. C'è un'immagine di una partita con il Sassuolo dove battiamo male un calcio d'angolo e torniamo tutti dietro. Non avevo mai visto una roba del genere in 25 anni che faccio l'allenatore. 10 assatanati che correvano indietro per volere riconquistare il pallone. Qui a Empoli c'è Stefano Bianconi, abbiamo lavorato insieme e mi ha parlato di quell'immagine di Sassuolo. La squadra è forte e sono tutti pronti a buttarsi aldilà del recinto per dare una mano al compagno.

Oggi la squadra ha fatto bene e ha mostrato di essere concentratissima senza andare dietro a troppi discorsi. I giocatori sanno che devono farlo per la propria gente e fino alla fine metteranno tutto loro stessi come già visto in questa stagione. Queste cose viste oggi anno ben sperare anche per il futuro, ma meglio un uovo oggi che una galina domani.

Percepiamo sempre che è pieno di napoletani ovunque, già dalla sera prima in albergo e non direttamente in campo. E' giusto chiudere un settore dello stadio? Quando poi ci sono tantissimi settori con i tifosi mischiati? Così è più pericoloso, metterli così a contatto è rischioso anche se oggi erano mischiati ovunque e non è successo niente. Questo è il modo di vivere le partite, seduti accanto con sciarpe differenti e inneggiando la propria squadra".