Empoli-Napoli, la probabile formazione per Sosa: "Indicazioni di Spalletti su Tuanzebe e Demme"

Ultime notizie calcio Napoli - Quale sarà la squadra a scendere in campo al Castellani? Tanti dubbi e rientri in campo da poco dopo gli infortuni, con le assenze di Lobotka e Koulibaly da sostituire. Il primo è infortunato mentre il secondo è squalificato.

Quale sarà la probabile formazione di Spalletti per Empoli-Napoli? Quest'oggi il Pampa Sosa è stato al campo d'allenamento di Castel Volturno. Dopo aver salutato vecchie conoscenze, Spalletti e tutta la rosa, ha assistito alla seduta al Konami Training Center. Proprio Roberto Sosa, nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’, su Canale 8, ha fornito alcune indiscrezioni sulla squadra che potrebbe scendere in campo allo ‘Stadio Castellani’ contro l'Empoli:

"Oggi Ospina era al primo allenamento, non lo so se sarà in campo a Empoli. Anche Juan Jesus si è allenato per la prima volta, inoltre ho visto Spalletti dare troppe indicazioni a Tuanzebe. Anche Demme ha qualche chance per domenica rispetto a Fabian o Zielinski, è un giocatore che rientra di più. Oggi per tutta la partitella l’allenatore ha chiesto intensità. Se il Napoli riuscirà ad averla penso non ci sarà partita, nonostante le qualità dell’Empoli”.