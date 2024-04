Empoli-Napoli 1-0, tifosi azzurri distrutti: duro sfogo nel post partita | VIDEO

Empoli-Napoli 1-0, la reazione dei tifosi napoletani allo stadio Castellani. Gli azzurri perdono in trasferta in Toscana e sprecano l'ennesima occasione di risalire la classifica e adesso il Napoli è ottavo in classifica: dopo la partita di oggi Empoli-Napoli, finita con il risultato di 1-0, i nostri inviati allo stadio Castellani hanno intervistato i tifosi del Napoli che erano andati ad assistere al match della Computer Gross Arena, registrando notevole sconforto e delusione. Clicca su play per guardare il video:

Questa la loro reazione in live su CalcioNapoli24.