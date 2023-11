Empoli, Kovalenko a Dazn: "Segnato un gol bellissimo, bravi a conquistare questi tre punti"

Viktor Kovalenko, match winner del Maradona, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Empoli 0-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il mio gol? Ho pensato subito a tirare quando ho visto la palla. Non è importante se è un gol brutto o bellissimo, è uguale, l’importante è prendere punti, è un gol bellissimo per me. Il maggior merito dell’Empoli? Siamo stati molto bravi a conquistare i tre punti, mi sto trovando bene, sia nella squadra che in società che con i tifosi”.