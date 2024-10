Empoli, D'Aversa 'scherza': "Ho detto a Goglichidze di menare Kvara in Nazionale! Così non lo affrontiamo dopo la sosta"

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio, il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza dalla sala stampa dello stadio Olimpico:

Esce soddisfatto da questa partita?

"Sicuramente si, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Nonostante il rigore sbagliato della Lazio il rammarico è per il primo tempo, andare negli spogliatoi sullo 0-1 sarebbe stato diverso. Subendo quel gol invece si è rianimata la Lazio e il pubblico ha fatto la differenza".

Come gestirà la sconfitta? Cosa porta via di positivo?

"È positiva la personalità con cui scende in campo la squadra a prescindere dal valore dell'avversario, è chiaro che perdere brucia. Devo fare i complimenti, oltre a saper gestire un risultato positivo bisogna saper gestire il risultato negativo. Sul secondo gol sono stati maturi"

Cosa ha detto a Goglichidze che dopo la sosta affronterà Kvara e il campionato?

"Gli ho detto di menarlo durante la settimana in nazionale così non lo affrontiamo dopo la sosta (ride, ndr). Questa sconfitta non cambia nulla, volevamo arrivare alla sosta da imbattuti ma ci penseremo dopo la sosta".