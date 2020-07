Empoli, Corsi: "Ricci? Abbiamo smesso di parlare di cessioni. Anni fa un allenatore importante mi chiese di Mario Rui, gli dissi ch'era piccolino"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Qualche anno fa un allenatore importante rimase impressionato da Mario Rui che giocava nell’Empoli. Io gli dissi che era piccolino come terzino e lui mi rispose che io i soldi li ho fatti con quelli piccolini (ride ndr.). Son contento quando il Napoli vince e fa grandi prestazioni. Ricci? E’ da un po’ che abbiamo smesso di parlare di cessioni. Il ragazzo è cresciuto molto, mi ha impressionato durante gli allenamenti. Ora sta recuperando da un infortunio, mi auguro che torni presto in campo per darci una mano per raggiungere l’obiettivo play off. Sembra un giocatore di trent’anni,si mette la squadra sulle spalle e anche se subentra a gara in corso mette in evidenza la sua personalità. Se sbaglia non ha paura di riprendere la palla. Un grosso club di Serie A mi ha già chiesto un 2002 che si chiama Viti”.