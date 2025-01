Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli.

Sarà difficile tenere Fazzini visti gli interessamenti di Napoli e Lazio?

«Vedremo cosa avverrà in questo mese di mercato e dove arriverà questo interesse nei confronti di Fazzini. Qualora dovesse partire non cercheremo il sostituto, perché riteniamo di averlo già in casa. Otto milioni di euro per il cartellino? A mio avviso Fazzini può valere qualcosa in più di questa cifra».