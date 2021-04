Empoli, Corsi: "Dionisi al Napoli? Non voglio parlarne, sarebbe irrispettoso anche verso Gattuso!"

Napoli calcio - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dionisi nel mirino del Napoli? Non ne voglio parlare. Se volete parlarne voi potete farlo quanto volete. Non mi sembra rispettoso. Sono vicino ad inc***armi. Per me rappresenta il presente ed il futuro del mio club, non sto valutando neanche le alternative. Non mi piacciono tutte queste voci da Firenze e Napoli e non è rispettoso neanche nei confronti di Iachini e di Gattuso. Sprechiamo delle energie per una cosa così inutile".