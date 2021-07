Empoli, Corsi: "Chi farà meglio Spalletti o Sarri? Dipende dalla disponibilità dei giocatori"

Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: "Chi farà meglio tra Spalletti e Sarri? Chi verrà scoperto nel 2024? Non lo so, posso avere in mente le scelte sbagliate perché dagli errori si impara. Se scelgo un allenatore è perché approfondisco. A volte sono stato superficiale e ho pagato pegno. Ora siamo in un momento di euforia e so benissimo che quando le cose vanno troppo bene, incombe l’errore. Su Spalletti e Sarri, dipende dalla disponibilità dei giocatori, dopo 15 giorni verranno misurate le reazioni. Non è una questione di Spalletti o Sarri, ma di chi alleneranno. Dopo 15 giorni a Napoli Sarri trovò la disponibilità di Albiol e HIguain”.