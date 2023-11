Empoli, Bastoni: "Contro il Napoli dovremo tirar fuori il 110%"

Sconfitta per l'Empoli a Frosinone, arriva il commento ai microfoni di Sky di Simone Bastoni:

"La classifica va guardata fino a un certo punto, c'è ancora tanto da fare. Siamo partiti bene ma nel secondo tempo siamo calati e a questi livelli non puoi permettertelo. Nel finale siamo stati bravi a rimetterla in piedi, speriamo sia di buon auspicio per la prossima".

Il gol nel finale ha dimostrato che siete vivi.

"E' stato un ottimo segnale, la voglia di andare a recuperare una partita che sembrava compromessa. Dovremo lavorare in settimana. Fare gol aiuta, ma oggi non è servito a molto".

C'è il Napoli alla prossima: servirà andare oltre le proprie possibilità.

"È uno stimolo in più, dovremo tirar fuori il 110% per fare risultato".