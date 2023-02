Accostato al Napoli, Baldanzi si racconta: "Ammiro Dybala, l'Empoli una famiglia. Sul futuro ed il paragone con Bellingham e Pedri..."

Tommaso Baldanzi, giovane giocatore dell’Empoli che piace anche al Napoli, è stato intervistato da Dazn nel corso del programma “Piedi X Terra”. Il talento empolese si è raccontato a 360°, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Baldanzi

"I miei genitori non masticavano calcio. Mio papà giocava a basket, quindi allo stadio ci venivo con mio nonno. Ho un tatuaggio a lui dedicato. Sono certo che oggi sarebbe orgoglioso di me".

Sui paragoni eccellenti: “Forse è azzardato oggi fare un paragone con Bellingham, Gavi o Pedri, ma sono convinto che in Italia ci siano tanti talenti. Chi mi piace? Tra quelli della mia età Miretti, Scalvini e Fabbian".

Sul rapporto con Zanetti: “Il mister mi ha aiutato tantissimo. Se stiamo facendo cosi bene è merito suo. Riesce a far sentire tutti importanti e ci permette di migliorare. Devo ringraziare anche Dionisi e Andreazzoli per aver creduto in me e soprattutto il tecnico della Primavera Buscè. Per me è un secondo padre".

Su Dybala: "Lo ammiro, è un gran giocatore che ricopre il mio ruolo e farà bene anche quest'anno. Se assomiglio a lui? In una scala da 1 a 10 lui è dieci, mentre io ancora non sono nemmeno nella scala! Di sicuro mi ispiro a lui e per il ruolo abbiamo qualcosa di simile.

“Le voci sul futuro? Io sono una persona tranquilla e semplice, mi piace stare con gli amici e la famiglia restando con i piedi per terra. Ora sono concentrato sull'Empoli e sul fare bene con questa maglia".