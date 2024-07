Emiro del Kuwait interessato al Bari, De Laurentiis: "Siamo aperti al dialogo"

Calciomercato - Luigi De Laurentiis ha parlato dell'interesse dell'emiro del Kuwait del Bari che può essere venduto dalla famiglia De Laurentiis:

"Al momento loro hanno i nostri contatti, le nostre porte sono sempre aperte. Ho avuto l'opportunità di conoscere diverse famiglie del genere, come tanti arrivano in Italia. La Puglia è una bellissima regione e di solito c'è sempre l'interesse di esplorare dei potenziali investimenti, acquisti immobiliari o di puntare sul turismo. Il nostro paese è bellissimo".. LDL ha proseguito parlando di una possibile trattativa: "Il calcio oggi è sempre più conosciuto a livello mondiale, quello italiano ha un appeal enorme come ho sempre detto. Magari faremo una chiacchiera per conoscerci. Capisco che l'arrivo di uno sceicco in città possa far nascere delle soap opere, mi sta benissimo. Ma prima di parlare di una trattativa ci conosceremo. Magari vorranno capire meglio com'è la città, la squadra o la Puglia in generale. Potrei dargli anche io un resoconto dal punto di vista degli investimento. Siamo aperti al dialogo per conoscerci, piano piano capire le intenzioni. Siamo un'eccellenza del territorio".