Emerson Palmieri, l'agente: "Napoli? Con lo scenario giusto torna in Italia"

CALCIO NAPOLI - Fernando Malta, agente di Emerson Palmieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it:

Ora, c’è un altro successo da guadagnare, quello con la maglia azzurra agli ordini di Roberto Mancini:

“Emerson ha un rapporto speciale con la Nazionale, dopo la riorganizzazione della squadra con il ct Mancini: hanno un grande rapporto, con un importante percorso di qualificazione per l’Europeo e nella Nations League. Si sente totalmente dentro la Nazionale e con un feeling speciale con il tecnico. Adesso, è focalizzato sull’obiettivo di vincere l’Europeo. Sarebbe una soddisfazione enorme. Mi dice sempre che sente il peso della maglia e la certezza che l’Italia può vincere questa competizione. Per il suo legame con la Nazionale è stato spesso accostato a club importanti come Juve, Inter e Napoli. Quando inizia una finestra di mercato, ci sono sempre voci sul suo conto. Ora, Emerson deve focalizzarsi sulla Nazionale. Questa stagione con il Chelsea è stata molto particolare. C’è stato il cambio di allenatore: con Tuchel ha un gran dialogo. Ora, bisogna capire quali saranno i prossimi passi del Chelsea e quale sarà il suo futuro nella prossima stagione”