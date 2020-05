Emergenza Coronavirus, De Luca annuncia: "Controlli ai caselli e alle stazioni e kit rapidi per chi arriverà in Campania! Qui mascherine obbligatorie"

Ultime notizie Napoli – Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Che tempo che fa”, trasmissione in onda su RAI 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo deciso di prendere questi provvedimenti in Campania perché siamo la Regione con la maggior densità abitativa d’Italia e nella zona costiera la densità di popolazione è la più alta d’Europa. Non potevamo sbagliare, si sarebbe trasformato in una ecatombe. Abbiamo preso misure rigorose che hanno, credo, salvato la nostra Regione. Dobbiamo questo anche all’atteggiamento dei nostri concittadini ed all’atteggiamento ed al lavoro eccellente della comunità medica. Mascherine? In Campania è obbligatorio indossarle quando si esce di casa e ci siamo impegnati a distribuire quattro milioni e mezzo di mascherine in tutta la Campania e faremo altre due mascherine ad ogni bambino della Regione. Avendole distribuite, è giusto rendere obbligatorio indossarle. Ad Ischia non si può andare. Abbiamo approvato un piano socioeconomico da quasi un miliardo per dare 1.000 € ai professionisti autonomi, 2.000 € a piccole imprese ed abbiamo portato a 1.000 € la pensione minima. Da lunedì andremo avanti con altri mandati di pagamento. Per la mobilità, c’è da dire che la mobilità tra le Regioni non è consentito. Questo ritorno agli affetti stabili sono un qualcosa di leopardiano, di poetico. Faremo un lavoro di prevenzione: faremo controlli in stazioni, ai caselli, diecimila kit rapidi. Non possiamo consentire l’arrivo di persone positive qui da noi. Arriveranno due treni da Torino e servirà un lavoro molto attento, nessuno si permetta di inserire discorsi di Nord contro Sud. Ho sentito dire cose vergognose contro i meridionali. E' mai possibile ancora oggi dire che i meridionali sono inferiori?”