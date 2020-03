FIGC, Gravina alla RAI: "Annullamento, playout o conclusione A in due stagioni: non escludo nulla. Coppa Italia? Ad ora è accantonata"

Emergenza Coronavirus Italia - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato di quelli che potrebbero essere gli scenari in Serie A al termine dell'epidemia Coronavirus. Nelle prossime ore l'incontro con la UEFA in videoconferenza, intanto ha parlato a Radio RAI.

"Non sono in grado di escludere nulla. Ora programmiamo con l'idea più ottimistica, ovvero definire i campionati, cercando di portarli a termine. Tra le diverse ipotesi però ho già preannunciato la non assegnazione del titolo, quella di assegnazione congelando le graduatorie, un mini torneo di play-off e play-out. Non escludo nulla, capisco la curiosità e l'attenzione nel voler definire ma nessuno, e dico nessuno, oggi è in grado di dire quale sarà il nostro futuro rispetto alle condizioni attuali. Se tutto questo dovesse portare con effetto trascinamento alla stagione 20-21, non escludo che il campionato possa concludersi in due stagioni diverse. E' anche imbarazzante parlare di questi temi ma abbiamo il dovere di farlo per dare una speranza".

In chiusura anche il punto sulla Coppa Italia: "Non ne stiamo più parlando, è una competizione che affronteremo più in là. E' uno dei tornei che abbiamo accantonato, diamo priorità agli altri tornei".