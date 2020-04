Emergenza Coronavirus, il cileno Jimenez svela: "Anche qui siamo tutti in quarantena"

Ultime notizie calcio - Luis Jimenez, ex calciatore del Cesena e della Fiorentina tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenzeviola.it:

"Qua siamo tutti in quarantena, un po' come sta succedendo in molte parti del mondo. Stiamo iniziando la quarta settimana a casa e non è semplice perché è una situazione strana, ma sono convinto che sia più complicato per i bambini che per noi adulti. La mia famiglia sta bene e quello è l'importante: non uscire è necesario per non arrivare a livelli troppo alto di contagi".