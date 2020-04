Emergenza Coronavirus, Giuseppe Conte: "La Germania frena l'Europa, l'UE ha bisogno di tutta la potenza di fuoco possibile"

Ultime notizie - Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sueddeutsche Zeitung. Di seguito una anticipazione pubblicata dal quotidiano tedesco e tradotta da Tuttomercatoweb:

"In Italia il MES ha una cattiva fama. Anche perché, non dobbiamo dimenticarcene, al popolo greco sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero il credito nell'ultima grande crisi finanziaria. Finora molti paesi europei stanno guardando unicamente ai propri bilanci, e ai propri vantaggi. La Germania ha un bilancio superiore rispetto alle regole UE, e non funziona da locomotiva bensì da freno. All'Unione Europea serve tutta la potenza di fuoco possibile, e nello specifico ci si arriva tramite l'emissione di titoli comuni. Stiamo vivendo il più grande shock dai tempi della guerra, e l'Europa deve dare una sua risposta ora".