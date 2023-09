Elmas: "Non dimenticherò mai Spalletti, è come un papà! Mi ha fatto vincere lo scudetto"

Alla vigilia della partita Macedonia-Italia, il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a Sky Sport.

Elmas ha parlato di Luciano Spalletti, suo ex allenatore al Napoli, ora CT della Nazionale italiana: "Spalletti farà grandi cose in Nazionale, prima di tutto a livello caratteriale. Ha già detto che vuole far giocare l'Italia come il Napoli, quindi pressing alto, tanto possesso palla e squadra aggressiva. Lui è un allenatore di altissimo livello e dunque anche la sua Nazionale lo sarà".

Ultime news. Ancora su Spalletti, Elmas ha dichiarato: "Spalletti è un vero uomo, per me è come un papà, stavamo sempre insieme e con lui sono sempre stato disponibile. Reincontrarlo sarà un'emozione, lui mi ha fatto vincere lo scudetto, mi ha dato tanto. Arrivare da un paese piccolo come la Macedonia e vincere lo scudetto in Italia è stata una cosa grandissima, non lo dimenticherò mai".