Gazzetta, Schira: "Elmas-Napoli, quinquennale da 1 milione a stagione"

A Radio Marte nel corso di "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Nicolò Schira, de La Gazzetta dello Sport:

“Elmas somiglia a Fabian come profilo perché è giovane ed emergente, ma già corteggiato dalle big. Il Napoli ha avviato i contatti con l’intermediario e con il papà, agente del calciatore ed è un passo avanti a tutte le altre. Elmas è un giovane di talento e rispecchia in pieno l’identikit descritto ieri da Ancelotti.

Il Napoli vuole chiudere in fretta la trattativa con Elmas per evitare i competitor esteri. Già oggi si potrà sapere qualcosa in più, ma l’appuntamento tra le parti potrà essere anche solo telefonico. Si parla già anche di un quinquennale da 1 milione di euro a salire e non è molto, ma per un giovane emergente va più che bene”.