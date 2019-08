Elmas, l'entourage: "Il Napoli l'ha strappato a Liverpool, Tottenham e Real Madrid! Con Ancelotti migliora ogni giorno, l'azzurro è stata la migliore scelta per Elif"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il rappresentante italiano di Elif Elmas, George Gardi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La partita di Elmas? Ha fatto bene, anche se è un po’ indietro con la preparazione atletica rispetto ai compagni: ha iniziato in ritardo, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Anzi, crescerà ancora nelle prossime uscite.

Elif è un centrocampista moderno, aggiunge fisicità alla sua dote tecnica: può giocare in diverse posizioni, è molto contento dei suggerimenti di Ancelotti che lo fa migliorare giorno dopo giorno.

Il Napoli ha fatto un grandissimo colpo: su di lui c’erano Liverpool, Tottenham e Real Madrid! Non era facile portarlo in Italia, gli azzurri sono stati decisi e questo colpo può essere importantissimo in chiave futura: giocare a 18 anni titolare al Fenerbahce, debuttare bene in Nazionale macedone non capita a tutti.

È molto ambizioso, la scelta di venire a Napoli è stata la migliore per lui: Ancelotti crede tanto in Elif.

Ruoli? Può coprirne tanti, ma non entro in merito nelle scelte dell’allenatore”