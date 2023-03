Elmas: "Spalletti fondamentale, lo ammiravo sin da piccolo! Punto alla doppia cifra per gol, su vittoria scudetto e Champions League..."

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Ecco le parole di Elmas tra Scudetto, Champions League, Spalletti e la sua stagione:

"Stagione bellissima per me? Si, ma facciamo tutti cose buone come squadra e sono contento. Ho segnato 6 gol in stagione ma ci sono ancora tante partite e posso anche arrivare in doppia cifra.

Su Osimhen: "Quando osimhen segna e lo fa sempre, gli cantiamo la canzone di Alex Garini e ci mettiamo a ridere. E' una cosa molto bella anche per i napoletani.

Su Empoli-Napoli e l'inferiorità numerica: "Già lo scorso anno ad Empoli sappiamo come finì. Quest'anno eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita difficilissima ma eravamo pronti a tutto, anche in dieci abbiamo giocato il nostro calcio per portare tre punti importanti a casa".

Sul vantaggio in campionato: "18 punti sono tanti ma ci sono ancora tante partite, dobbiamo continuare così giocando il nostro calcio e pensando una sfida alla volta. Lo sappiamo come si vive a Napoli questa stagione".

Tingermi i capelli d'azzurro per lo Scudetto? Non saprei (ride, ndr), magari lo farà tutta la squadra".

Sul rapporto con Spalletti: "Già quando arrivò nei primi giorni mi trovai subito bene. Da piccolo lo seguivo quando era alla Roma e mi piaceva, ha grande qualità e sta facendo grandi cose. Se non fosse per lui non saremmo qui, sono contento di allenarmi con lui che per noi è fondamentale".

Sulle prossime gare: "Per noi i prossimi mesi sono importanti, daremo tutto perchè vincere le prossime 4 partite tra campionato e Champions sarà fondamentale per il nostro obiettivo".

Noi siamo forti e giochiamo come squadra. Se tutti hanno la stessa grinta e la stessa voglia, dando tutto anche in 10 uomini o in 9, allora viene più facile vincere. Bisogna mantenere questa grinta per vincere tutte le partite".

Gol più bello in stagione? Credo quello con l'Udinese, ma quando segni sono tutti belli".