Elmas a Sport1: "Devo imparare in fretta il tedesco, è difficile capire l'allenatore! Sono felice e mi piace il progetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Eljif Elmas si trova a La Manga, in Spagna, dove il Lipsia sta facendo la preparazione per la seconda fase della stagione. Il macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Sport1, sul suo primo impatto con il Lipsia:

"È difficile, perché l'allenatore ci parla sempre in tedesco. Voglio impararlo in fretta. È un grande cambiamento per me, ma sono molto felice. Mi piace il progetto e sono felice di potermi unire a questo giovane gruppo.

I miei genitori e i miei fratelli si trasferiranno con me a Lipsia, sono sempre con me".