Napoli Calcio - Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Sarà una partita importante per noi, dobbiamo vincere per forza. Sappiamo tutto quello che dobbiamo fare. Turnover? Siamo calciatori da Napoli, tutti giochiamoqui: siamo una squadra, una famiglia e non esiste un Napoli A o B. Vogliamo vincere tutte le partite”.