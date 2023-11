Elmas a Sky: "Oggi vale tanto, ma ci sono anche altre due partite! Trend al Maradona? Giocare qui non è facile, ma vogliamo fare meglio"

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Napoli-Union Berlino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Opportunità importante per gli ottavi? Questa partita vale tanto, ma l’importante è anche giocare bene. Non dobbiamo vedere il momento dell’Union, dobbiamo dare il massimo e fare tre punti. Poi ci saranno altre due partite importanti, non finisce oggi il discorso degli ottavi anche se dovessimo vincere”.

Trend negativo al Maradona? Giocare qui non è mai facile, per noi è sempre un onore indossare questa maglia. Non so perché in questo inizio di stagione abbiamo difficoltà, ma questa è la nostra casa e dovremo cercare di fare meglio per regalare tre punti ai tifosi”.

Garcia mi ha riscoperto contro la Salernitana? “Ho segnato a Salerno, ma può essere che vale tanto o no. Vediamo che succede”.