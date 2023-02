Eintracht Francoforte, Glasner sullo scandalo Fischer per possesso e uso di Cocaina: "Siamo vicini al presidente, si fa presto ad accusare"

Napoli - Mentre in campo la squadra allenata da Glasner è una delle più in forma del momento in Europa, non è una situazione facile fuori dal campo per le indagini contro il presidente dell'Eintracht Francoforte Peter Fischer indagato per possesso e consumo di cocaina, che ora può anche rischiare di distrarre il club che affronterà il Napoli agli Ottavi di Champions League. Intanto, arrivano le parole dell'allenatore Glasner sulla vicenda: «Si fa presto ad accusare qualcuno, noi gli siamo vicini».