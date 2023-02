Edoardo De Laurentiis a Dazn: "Coppa Italia ferita da tralasciare! Champions? Ci sono squadre più attrezzate, ma per noi è un sogno"

Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Napoli-Cremonese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Precedente in Coppa Italia? Dobbiamo avere rispetto di tutti gli avversari, l’eliminazione è stata una bella ferita ma è un ricordo da tralasciare, dobbiamo pensare a giocare alla grande tutte le gare che restano.

In Champions ci sono squadre più attrezzate e più forte di noi, ma noi giocheremo sempre a spada tratta per arrivare il più avanti possibile. Per noi è un sogno”.