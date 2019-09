Edo De Laurentiis: "Sono fiducioso per la firma della convenzione. Il contratto è di 5 anni più 5 ed è molto articolato. Vogliamo fare gli interessi dei tifosi"

Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni della stampa presente all'esterno dell'Hotel Vesuvio per la convenzione del San Paolo. In albergo ci sono De Laurentiis ed il capo di Gabinetto, Auricchio. Queste le parole di Edo De Laurentiis raccolte dalla nostra redazione:

"Stiamo lavorando dentro (in albergo, ndr.), c'è un contratto molto lungo da analizzare. Come società vogliamo fare gli interessi sportivi del San Paolo e dei tifosi. E' un contratto di 5 più 5 anni ed è strutturato in maniera articolata. L'intenzione è quella di arrivare ad una conclusione, siamo ottimisti sulla firma della convenzione. Cerchiamo di trovare soluzioni che non facciano solo gli interessi del Napoli e del Comune, ma soprattutto quelli dei tifosi".