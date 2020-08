Edo De Laurentiis: "A Napoli i calciatori si sentono a casa propria. Osimhen? Saprà stupirci. Rrahmani? Una conferma del calcio italiano"

Ultime calcio Napoli - Il vice presidente della SSC Napoli, Edoardo De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa, durante la presentazione di Osimhen e Rrahmani a Castel di Sangro al Palasport:

Edo De Laurentiis

"Oltre a quello che vedete in campo, questi sono ragazzi che vogliono stare insieme, giocare, sfottersi che vogliono creare gruppo e armonia. I calciatori stanno cercando di tornare alla vita normale, insieme ai tifosi che li sapranno sostenere. Osimhen è un profilo nuovo che dovrà stupirci. Rrahmani è una conferma del calcio italiano che saprà fare bene. Siamo bravi a far sentire a casa propria i calciatori. Il nostro obiettivo è quello di farli sentire al meglio per poter ottenere tanto da loro. Quando arriva qualcuno di nuovo, sapendo che resterà negli anni, deve sentirsi a proprio agio, facendo una vita adeguata e da sportivo".