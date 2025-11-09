L'editoriale di Chiariello: "Frase inquietante di Conte, la colpa è sua! Napoli pieno di scontenti e senza identità"

Nel suo editoriale durante Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha analizzato duramente la crisi del Napoli di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna. Il giornalista parla di “catastrofe annunciata”, accusa il tecnico di aver “messo al rogo” la sua stessa squadra e denuncia un gruppo senza cuore né passione. Per Chiariello, la responsabilità principale resta dello stesso Conte, incapace di riaccendere la scintilla dei suoi calciatori.

Editoriale Chiariello Bologna Napoli 2-0

"Tanto tuonò che piovve. Anzi, a Napoli ha fatto la grandine. Forti le parole di Conte dopo la gara di Francoforte con l’Eintracht: pietose bugie per mascherare una situazione complicata. Il Napoli aveva giocato male: ritmi lenti, poche idee, scarsa produzione offensiva. Ma, secondo Conte, era mancato solo il gol. Non è così — e chi ha occhi per vedere, lo sa bene.

A Bologna la catastrofe si è materializzata del tutto. Ma non è un caso isolato: una squadra che, in 15 partite, ne perde cinque; che in undici gare di campionato ne perde tre, pur avendo lo scudetto sul petto e 200 milioni di campagna acquisti, ha problemi seri ed evidenti. Nelle ultime trasferte, il Napoli ha vinto solo a Lecce, e pure lì su un’unica palla inattiva sfruttata fino ad oggi. Ha perso a Manchester (con attenuanti, per l’espulsione di Lorenzo dopo 20 minuti), ha perso col Milan nonostante 38 minuti di superiorità numerica che non ha saputo sfruttare, ha perso a Torino e ha perso, infine, a Bologna, dove è stato sovrastato in tutto e per tutto da una squadra con sei uomini di turnover, pur avendo una rosa infinitamente inferiore.

Conte, invece, ha riproposto gli stessi undici di Francoforte, nonostante due giorni in più di riposo. I numeri sono impietosi: nelle ultime sei partite, il Napoli non ha segnato in quattro – a Torino, col Como, con l’Eintracht e a Bologna. Tre zeri consecutivi nella casella dei gol attivi. L’unica eccezione, la vittoria con l’Inter, è stata un fuoco di paglia. Conte, nel post-partita, ha detto cose terribili — forse peggiori della prova in campo. Ha parlato di una squadra che si è consegnata agli avversari, come già visto a Eindhoven. Ha ammesso: “Sono colpevole perché non riesco a entrare nella testa dei calciatori.” Ha aggiunto: “Non è un problema di tecnica o tattica, ma di cuore e passione. Non riesco ad accendere il cuore di questi giocatori.”

Vent’ giorni fa aveva parlato con i senatori, bocciando di fatto i nuovi acquisti. Ma non ha ottenuto risultati. E oggi ha detto: “Non posso più difendere questa squadra.”

“Nel Medioevo gli eretici venivano messi al rogo. Oggi Conte ha fatto l’auto da fé e ha mandato al rogo la sua stessa squadra.” Il tecnico ha aggiunto: “Ne ho parlato con la società.” Ma cosa significa? Si dimetterà? Chiede controlli sulla vita privata dei giocatori? È una frase oscura, inquietante. Cosa dovrebbe fare la società, oltre a dargli pieni poteri, tutti i soldi e lo staff che ha chiesto, e quasi tutti i giocatori desiderati (tranne Ndoye, costato troppo e poi finito al Nottingham)?

IlNapoli è pieno di giocatori scontenti. Davvero Dallinga vale tre volte Lucca? È l’opposto! Lucca, oggi, sembra “lo scemo del villaggio”, e invece contro il Napoli è stato un fenomeno: gol di testa, gol di piede, movimenti da centravanti vero, mentre Milinkovic-Savic dormiva. E nel Bologna — sottolinea Chiariello — sei uomini di turnover hanno giocato con un’anima che il Napoli ha perso. La differenza è tutta lì: coinvolgimento e fiducia.

Conte, quindi, ha ragione solo in parte: la colpa è anche sua. Come i meriti dello scudetto erano stati suoi. Quando si tratta di rivitalizzare un gruppo depresso, Conte è maestro; ma quando deve gestire una rosa ampia e fragile, va in crisi. È la sua storia.

La campagna acquisti? Pensate davvero che l’abbia fatta Manna? De Laurentiis ha detto: ‘Ecco i soldi, fate voi’. Si è defilato. E allora chi l’ha fatta davvero?

Sartori a Bologna con quattro noccioline e due fave, costruisce una squadra vera. A Italiano gli hanno tolto Calafiori e Zirkzee.

Il Napoli, invece, con 200 milioni spesi, sembra senza anima. Conte ha acceso il fuoco, ma poi ci ha buttato sopra la benzina.

Napoli, encefalogramma piatto. Non è la classifica il problema, ma l’identità. Il Napoli non tira più in porta, non ha più pericolosità, non ha più cuore.

Conte dice: ‘Il colpevole sono io’. È vero. Ma se hai paura che il gruppo si sciolga, allora sei tu che devi riaccendere la fiamma, non aspettare che lo faccia qualcun altro.”